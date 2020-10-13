На последнем издыхании: магазин Google Play Music отключен, пора переходить на YouTube Music

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Google отключил возможность покупать музыку в Google Play Music.

Уже несколько месяцев нам известна судьба музыкального стриминга Google Play Music – совсем скоро он закроется насовсем, а на его место встанет многими нелюбимый YouTube Music. Google уже сделал несколько подготовительных шагов к закрытию своей крупной площадки.

Сегодня компания вновь напомнила, что до закрытия остается совсем немного времени. Пользователи больше не смогут покупать песни и альбомы через магазин Play Music – Google полностью вырезал этот функционал в своем приложении. Само приложение Google Play Music должно закрыться до конца года.

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На данный момент пользователи Google Play Music имеют три варианта прощания с их любимым сервисом. Как уже было известно, юзеры могут перенести свою библиотеку в приложение YouTube Music. Второй вариант – пользователи могут просто скачать купленную музыку через приложение Google Takeout, если они хотят сохранить доступ к контенту, за который они заплатили. Ну, и третий, самый невыгодный для Google, вариант – просто «добить» использование сервисом до конца и спокойно идти на поиск нового стримингового приложения.

Надо сказать, что переход с Google Play Music на YouTube Music идет не так хорошо, как того хотела бы Корпорация добра – многие либо даже не пробуют переходить, либо отказываются от услуг вовсе, критикуя недоделанный YouTube Music. Но Google не теряют надежду и старательно выпускают новые обновления, чтобы хоть немного соответствовать легендарному Google Play Music.

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Источник: Phone Arena



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