Пользователи iOS теперь могут использовать режим «Картинка в картинке» в YouTube TV

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Долгожданный режим «Картинка в картинке» стал доступен в YouTube TV на iOS

Функция «Картинка в картинке» является довольно полезной. Сначала она появилась на Android-устройствах – произошло это еще в феврале. Пользователи iOS некоторое время находились в стороне. Но теперь компания Apple официально сообщила в Twitter, что данный режим стал доступен и для их устройств в приложении YouTube TV. Единственное требование – версия iOS 15 и выше. Почему же режим «Картинка в картинке» так удобен?

Пользоваться функцией максимально просто. Во время просмотра видео нужно сделать свайп по экрану снизу-вверх, и устройство сразу вернется на домашнюю страницу. Видео свернется и будет отображаться в небольшом окошке, размеры которого можно изменять по своему желанию.

Также окно можно перемещать по всему экрану, чтобы оно не загораживало какую-то важную информацию с домашней страницы. Таким образом, вы не будете прерывать просмотр телепередачи, если нужно будет перейти на другую страницу. Это экономит время и открывает доступ к многозадачности.

Режимом «Картинка в картинке» могут пользоваться только те, у кого подключена подписка YouTube Premium на iPhone или iPad. Но здесь ничего нового, поскольку для Android такие же условия. Появлялась информация, что для жителей США режим может быть доступен даже в бесплатной версии YouTube TV, но в Европе обязательна подписка.

Напомним, что YouTube Premium еще позволяет слушать аудио в фоновом режиме. То есть, экран смартфона или планшета будет заблокирован, а звук с телепередачи все равно будет идти. Согласитесь, что очень удобно.

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