Пользователи жалуются на баг в Android 11. И о нем известно давно

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Google не спешит исправлять ошибку в Android 11

Стабильная версия Android 11 увидела свет 8 сентября, и она только начинает появляться на смартфонах. Но на первых порах прошивку сопровождают шероховатости и намедни некоторые столкнулись со странной ошибкой. Самое удивительное то, что о ней было известно еще на стадии бета-тестирования, но разработчики Android не удосужились исправить ее до выпуска финальной сборки.

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Проблема в том, что в полноэкранном режиме работы с приложениями строка состояния и панель навигации никуда не исчезают. Нередко строка состояния перекрывает важные интерактивные элементы, например, игровые кнопки, препятствуя работе с ними.

Ни на этапе бета-версий ни сейчас Google ничего не сделала для того, чтобы решить проблему. Нет понимания и того, когда она возьмется за нее и когда выпустит обновление, исправляющее ее. На данном этапе целый ряд пользователей сообщают о том, что решить проблему помогает закрытие и перезапуск приложения. А еще им остается надеяться, что Google все же обратить внимание на баг и сделает все, чтобы исправить его.

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Источник: gizchina