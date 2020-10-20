У Google Pixel 5 выявлена первая проблема

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Некачественная сборка — причина жалоб первых владельцев Google Pixel 5

Google Pixel с момента своего появления были проблемными, владельцы устройств разных поколений сталкивались с рядом неприятных моментов и что удивительно —некоторые из них были программными. Казалось бы, что после нескольких косяков с предшественниками в случае с Google Pixel 5 компания должна была сделать все, чтобы новинка не имела существенных недостатков. Но уже начали появляться первые проблемы, компания вновь напортачила.

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Так, обладатели новенького Pixel 5 обнаружили, что в различных местах дисплей отходит от корпуса по периметру. Брак в сборке заставил многих усомниться в надежности новинки и соответствии ее заявленному классу защиты IP68. Изначально жалобы на наличие зазоров между экраном и корпусом смартфона были единичны, но с каждым днем их количество растет. Замечена одна закономерность — больше всего жалоб от владельцев черного Pixel 5. Впрочем, и смартфон в зеленом цвете не смог избежать этой проблемы.

По отзывам пользователей, зазоры в смартфоне они получают уже «из коробки» и это означает, что они столкнулись с браком в сборке. Похоже, что процесс фиксации дисплея произведен с нарушением процедуры или было использовано недостаточно клея. На данном этапе Google никак не комментирует жалобы пользователей и нет сведений производит ли она замену бракованных устройств.

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Источник: gsmarena