Теперь в поиске Google можно напеть искомую песню

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﻿ Поиск Google становится все умнее: не помните песню – напойте ее.

Сегодня Google представила ряд усовершенствований своей поисковой системы, уделяя особое внимание тому, как компания использует искусственный интеллект для помощи пользователям.

К новым фишкам относятся возможность получать конкретные ответы на вопросы, обрабатывать очень широкие вопросы, а также новый алгоритм, позволяющий лучше обрабатывать опечатки в ваших запросах. Однако, возможно, самым интересным нововведением стала возможность искать песни по «напеванию».

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Теперь Google позволяет «напевать, насвистывать или исполнять мелодию» в поисковой системе на мобильном устройстве, чтобы узнать, какую песню вы ищете. В приложении Google для Android и iOS вы можете нажать на значок микрофона и сказать «что это за песня?» или нажать кнопку «Поиск песни». Напевать запрос придется 10-15 секунд.

В пресс-релизе Google написали: «В настоящее время эта функция доступна на английском языке на iOS и более чем на 20 языках на Android. И мы надеемся в будущем расширить ее на большее количество языков».

Огромным плюсом станет использование искусственного интеллекта для исправления искажений вашего голоса – все-таки далеко не у каждого человека идеальный слух. То есть независимо от высоты тона, алгоритмы машинного обучения будут использоваться для определения потенциальных совпадений песен.

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По словам разработчиков, эта технология исходит из функции Now Playing, появившейся на Pixel 2 в 2017 году, которая позволяет распознавать песни, воспроизводимые вокруг вас.

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Источник: Engadget﻿