Теперь в поиске Google можно напеть искомую песню
Поиск Google становится все умнее: не помните песню – напойте ее.
Сегодня Google представила ряд усовершенствований своей поисковой системы, уделяя особое внимание тому, как компания использует искусственный интеллект для помощи пользователям.
К новым фишкам относятся возможность получать конкретные ответы на вопросы, обрабатывать очень широкие вопросы, а также новый алгоритм, позволяющий лучше обрабатывать опечатки в ваших запросах. Однако, возможно, самым интересным нововведением стала возможность искать песни по «напеванию».
Теперь Google позволяет «напевать, насвистывать или исполнять мелодию» в поисковой системе на мобильном устройстве, чтобы узнать, какую песню вы ищете. В приложении Google для Android и iOS вы можете нажать на значок микрофона и сказать «что это за песня?» или нажать кнопку «Поиск песни». Напевать запрос придется 10-15 секунд.
В пресс-релизе Google написали: «В настоящее время эта функция доступна на английском языке на iOS и более чем на 20 языках на Android. И мы надеемся в будущем расширить ее на большее количество языков».
Огромным плюсом станет использование искусственного интеллекта для исправления искажений вашего голоса – все-таки далеко не у каждого человека идеальный слух. То есть независимо от высоты тона, алгоритмы машинного обучения будут использоваться для определения потенциальных совпадений песен.
По словам разработчиков, эта технология исходит из функции Now Playing, появившейся на Pixel 2 в 2017 году, которая позволяет распознавать песни, воспроизводимые вокруг вас.
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Источник: Engadget
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