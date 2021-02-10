Пользуешься Android-смартфоном, а не iPhone — пострадает вся команда

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Смартфоны одной компании — признак сплоченности команды

Думаю, что не стоит говорить о том, что США являются главной вотчиной Apple и именно тут проживает большая армия ее адептов, которые охотно приобретают ее устройства. Некоторые даже возвели ее в культ и поклоняются ее гаджетам. В число рьяных фанатиков попал и бывший главный тренер баскетбольной команды Dallas Mavericks Джейсон Кидд, который, как оказалось, на дух не переносил пользователей Android-смартфонов.

История произошла еще в 2014 году, когда за то, что у одного из игроков клуба оказался смартфон на Android, пострадала вся команда. Для переписки между игроками клуба использовался сервис iMessage, который и выдал тот факт, что один из баскетболистов использует смартфон из вражеского лагеря. Все дело в том, что сообщения, отправленные с iPhone окрашиваются в синий цвет, тогда как уведомления с Android-смартфона — в зеленый. Вот именно цвет уведомления и выдал в одном из игроков владельца устройства с зеленым роботом.

Этот факт крайне опечалил Джейсона Кидда, который посчитал, что использование устройства с другой операционной системой и от другой компании свидетельствует о не сплоченности команды. Чтобы еретику было стыдно и переманить его на сторону iPhone, он применил весьма доходчивый прием — он заставил всю команду бежать спринт, тогда как обладатель Android-смартфона был освобожден от этой «экзекуции». А вот купил ли отступник iPhone, не сообщается.

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Источник: insider