Предварительные данные о цветах и памяти Samsung Galaxy S24 от Revegnus

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Но неизвестно, все ли это возможные варианты

Благодаря информатору Revegnus появились подробности о Samsung Galaxy S24. Фотографии торгового каталога открывают цвета новых смартфонов и объем установленной памяти.

Согласно утечке, Samsung Galaxy S24 дебютирует в вариантах с 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ памяти. Он будет доступен в четырех разных цветах: сером, черном, фиолетовом и желтом. Тем временем Galaxy S24+ будет начинаться с 12 ГБ+256 ГБ и будет иметь вариант 12 ГБ+512 ГБ. Он доступен в тех же цветовых вариантах.

Топовый Galaxy S24 Ultra дебютирует в вариантах памяти 12+256 ГБ, 12+512 ГБ и 12 ГБ+1 ТБ. Цвета те же, но известно, что будут и дополнительные.

Предварительные утечки информации о Galaxy S24 Ultra свидетельствуют о наличии основной камеры на 200 МП, сверхширокоугольного датчика на 12 МП и 5-кратного телефото на 50 МП и телеобъектива на 10 МП с зумом 10х. Однако тот же информатор говорит о наличии перископического телеобъектива на 50 МП вместо телеобъектива на 10 МП.

Ожидается, что Samsung Galaxy S24 будет выпущен 17 января 2024 года. Новая серия включает в себя множество функций ИИ на основе недавно анонсированного программного обеспечения Samsung Gauss AI. Будут генеративные обои, создание текста и перевод в реальном времени.

Согласно отчету Hankyung, Galaxy S24 поступит в продажу за $799, Galaxy S24+ будет продаваться за $999, а Galaxy S24 Ultra будет доступен за $1119.﻿

Источник: Gizmochina