Популярные дисплеи, чипы и память в смартфонах по версии AnTuTu

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Известный и популярный бенчмарк AnTuTu не только измеряет мощь и производительность смартфонов, но и публикует статистику предпочтений пользователей. Естественно, что она справедлива лишь в разрезе тех, кто установил и работает с синтетическим тестом. На днях AnTuTu опубликовал список предпочтений пользователей актуальный по итогам третьего квартала нынешнего года.

Большинство, а это 32,4% опрошенных высказались в пользу установки дисплеев диагональю 6,6 дюйма. Еще 20% не прочь увидеть в устройстве 6,7-дюймовую панель. Предсказуемо, что львиная доля пользователей (60,6%) проголосовали за FullHD разрешение экрана. Интересно, что в предпочтениях пользователей по части традиционной и повышенной герцовки, царит паритет. Частоту обновления 60 Гц предпочло 41,6% респондентов и 41,3% отдали свой голос за плавную 120-герцовую панель.

Ели говорить о чипах, то пользователи проявляют большую лояльность процессорам от Qualcomm. Решения американского чипмейкера предпочитают 61,8% пользователей, а вот аудитория лояльных бренду MediaTek составила 19,1%.

Бенчмарк дал понять, что доля процессоров с восемью ядрами составляет 99,1% и это вполне закономерный результат, учитывая то, что такое количество ядер стало уже нормой. Большинство пользователей уверены, что чем больше оперативной памяти, тем лучше. 49,8% проголосовали за 8 Гб оперативки и еще 26,6% — за 12 Гб. Есть говорить о встроенном накопителе, то в приоритетах у респондентов оказались 128 Гб и 256 Гб. Этот опрос позволил узнать, что доля устройств с Android 11 составила 67,9%, а Android 10 — 24,9%.

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Источник: gizchina