Сравнение Samsung Galaxy S24 Ultra с S23 Ultra на фото – более тонкий и элегантный

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Еще более утонченный

Samsung Galaxy S24 Ultra появился в очередной утечке. На этот раз фото, опубликованные инсайдером Ice Universe, показывают будущий флагман рядом с его предшественником, Galaxy S23 Ultra.



На фотографиях показаны сравнения дизайна Samsung Galaxy S24 Ultra и Galaxy S23 Ultra. Ice Universe отмечает, что S24 Ultra тоньше S23 Ultra и имеет толщину 8,6 мм. Это примерно то же, что было раньше, когда просочились рендеры Galaxy S24 Ultra.



Динамик Samsung Galaxy S24 Ultra также появляется в новом удлиненном отверстии в форме таблетки вместо решетки рядом с портом USB-C.





Еще одно заметное изменение – это форма основы пера S Pen. Теперь оно более плоское, чем раньше, и плотнее прилегает к корпусу телефона, если его поместить внутрь.



Кнопки громкости и питания выглядят почти одинаково. Однако автор отмечает, что они немного толще на Galaxy S24 Ultra. Источник также говорит, что титановый сплав S24 Ultra добавляет лучшую текстуру корпуса устройства.



Конечно, невозможно точно знать, что устройство на изображении действительно является окончательной серийной моделью Samsung Galaxy S24 Ultra. Однако, похоже, его вид совпадает с предыдущими рендерами и изображениями.

Источник: Android Authority