LG StandbyMe Go – Портативный 27” телевизор в чемоданчике не даст пропустить любимую программу

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Подняться с дивана и отправиться в путешествие стало проще

Портативный гаджет за $1000, не смартфон, планшет или ноутбук? Ну, конечно же это телевизор. Да, LG предлагает переносной телевизор с собственным чемоданчиком для транспортировки. Берите LG StandbyMe Go с собой на природу, чтобы никто не мог сказать, что вас не оторвать от просмотра на диване.









Телевизор LG StandbyMe Go имеет аккумулятор, обеспечивающий до 3 часов автономной работы. Также в комплекте есть подставка, позволяющая устанавливать телевизор в альбомной или портретной ориентации.









В футляре гаджет тоже работает. Можно закрыть его во время воспроизведения музыки или голосовой трансляции – так он будет экономить заряд батареи с выключенным экраном.









Диагональ LG StanbyMe Go достаточно велика – 27”, он имеет разрешение FHD 1080P (1920x1080) и частоту обновления 60 Гц. Из беспроводных подключений есть Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5. «На борту» четыре динамика мощностью 20 Вт, один порт HDMI и один USB.









Телевизор уже можно предварительно заказать на сайте LG за $999,99. Заказчики бонусом получают беспроводную колонку LG XBOOM 360. Поставки начнутся уже в этом месяце.





Источник: Android Authority