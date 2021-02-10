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Друзья, приближаются новогодние праздники, и пора подумать над подарком для себя или близких. Отличным вариантом является портативный проектор Samsung The Freestyle. Это многофункциональное устройство, которое может выполнять роль экрана, портативной колонки или домашнего кинотеатра с функцией Smart TV.

Также благодаря опции «Ambient» вы можете использовать The Freestyle как гаджет для создания декоративного освещения и праздничной атмосферы. Заинтригованы? Тогда давайте подробнее ознакомимся с устройством.

Характеристики портативного проектора Samsung The Freestyle

The Freestyle оснащен регулируемой подставкой с углом наклона 180˚, позволяющей транслировать изображение на любую поверхность, например стол, стену, пол.

Благодаря компактным габаритам и весу всего 830 граммов гаджет можно использовать вне дома. Собрались на активный отдых где-нибудь в горах? Обязательно возьмите Samsung The Freestyle, чтобы посмотреть любимый контент на природе или слушать музыку. В период новогодних праздников многие едут отдыхать на горнолыжные курорты, и портативный проектор с функционалом Smart TV точно пригодится. Также можно взять с собой повербанк с соответствующими характеристиками, который обеспечит автономную работу.﻿

Функция мгновенной настройки позволяет оптимизировать изображение без перемещения устройства. Так в считанные секунды The Freestyle выполнит автофокусировку, автовыравнивание положения экрана, автокоррекцию трапецеидальных искажений и интеллектуальную калибровку.

Функция Smart TV позволяет просматривать встроенные потоковые сервисы, а трансляция видео с телефона осуществляется через специальную программу SmartThings.

Диагональ экрана настраивается от 17 до 100 дюймов. В режиме «Ambient» можно включать декоративное освещение или выводить любые картинки, фото или визуальные эффекты как декор.﻿ Добавим сюда еще отличные динамики мощностью 5 Вт, транслирующие мощный звук 360°.

Рекомендованная стоимость Samsung The Freestyle составляет 32 999 грн. Приобрести устройство можно на сайте Samsung , а также в любом официальном магазине партнера Samsung﻿.

Пишите в комментарии, понравилось ли вам такое многофункциональное устройство, и будете ли его рассматривать как новогодний подарок.