Портфолио Xiaomi пополнится еще парочкой достойных смартфонов

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В сети засветились смартфоны Xiaomi с Snapdragon 888 и Snapdragon 778G

Думаю, что никто не сомневается в том, что Xiaomi будет дальше увеличивать «зоопарк» своих смартфонов, ведь стоит цель нарастить свою долю на мировом рыке и получить максимум выгоды от падения Huawei. Уже в следующем месяце нас ждет анонс Xiaomi Mi Mix 4, Xiaomi CC 11 и Xiaomi CC 11 Pro. На этом сезон премьер не завершится, и компания готовит к релизу два смартфона с кодовыми именами Lisa и Vili.

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Последняя из названых моделей была замечена на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC). По слухам, это будет флагманского уровня устройство, обладающее чипом Snapdragon 888, который создан с использованием 5-нанометрового техпроцесса, обладает 8 ядрами с пиковой частотой 2,84 ГГц. Смартфону также приписывают 120-герцовый AMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 точек.

Для смартфона с кодовым именем Lisa выбрали процессор Snapdragon 778G, который имеет на вооружении восемь вычислительных ядер с пиковой частотой 2,4 ГГц. Экран здесь должен быть 90-герцовый и на тыльной стороне предложат набор из трех датчиков, где главный на 64 Мп Samsung ISOCELL GW3, будет широкоугольный сенсор и датчик для макросъемки.

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Возможно, это будущие Xiaomi Mi Note 11 и Mi Note 11 Pro, которые в Китае будут известны как Xiaomi CC 11 и CC 11 Pro соответственно. Также не будем списывать со счетов вероятность того, что это будущие Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro.

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Источник: gizmochina