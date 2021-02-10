Что нового в MIUI 13

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Технология расширения памяти, новый дизайн, плавающее окно игр и другие изменения в MIUI 13

Момент истины неумолимо приближается. Если инсайдеры знают что говорят, то 11 августа Xiaomi проведет очередную презентацию, на которой представит не только «железные» новинки, но и MIUI 13. Официально о новой оболочке практически ничего неизвестно, кроме привычных обещаний сделать ее еще более быстрой, стабильной и производительной. Но ведь есть неофициальные источники, чьи предсказания имеют обыкновение сбываться.

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По словам одного из китайских источников, среди знаковых изменений в MIUI 13 будет переработанный дизайн. Обещают новую анимацию, шрифты и звуки. Предложит новая оболочка и перерисованные значки приложений, а также традиционно не обойдется без пачки новых обоев.

Информатор обещает в MIUI 13 плавающее окно для игр, многоуровневую систему рендеринга, а также технологию расширения памяти, когда устройства смогут предлагать дополнительный объем виртуальной оперативной памяти за счет флеш-накопителя.

Откровенно говоря, эти обещания выглядят довольно туманно, без конкретики. Скриншотов информатор не предоставил. Как все это будет реализована, увидим уже на презентации и по результатам тестов MIUI 13. Ожидается, что первым устройством, кто «из коробки» получит новый интерфейс, станет Xiaomi Mi Mix 4, а также к нему вполне могут присоединиться и модели серии Xiaomi CC 11.

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Старт обновления уже существующих устройств до MIUI 13 может быть дан в конце августа и начинать, как всегда, будут с флагманов и их китайских версий. Обещают, что MIUI 13 получат все смартфоны Xiaomi, POCO, Redmi и Black Shark, которые вышли за последние два года.

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Источник: gizmochina