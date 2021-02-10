Redmi K40 Ultra уже в пути

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Первые подробности о Redmi K40 Ultra

В прошлом году Xiaomi отмечала собственное 10-летие и в честь этого события она выпустила Ultra-версии Xiaomi Mi 10 и Redmi K30. Этот год не юбилейный для компании, но она намерена и дальше выпускать ультимативные варианты топовых устройств. Xiaomi Mi 11 Ultra уже дебютировал и теперь на очереди выход Redmi K40 Ultra.

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Когда его могут анонсировать, информации нет. А вот кое-какие характеристики новинки уже известны благодаря инсайдерам. Они ориентируют на то, что Redmi K40 Ultra предложит AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор от MediaTek и многомодульную камеру с тремя или четырьмя датчиками.

Redmi K30 Ultra

Redmi K40 Ultra выйдет в двух версиях, где базовая получит в качестве ключевого датчика на тыльной стороне модуль разрешением 64-мегапикселя, тогда как у топовой он будет на 108-мегапикселей и она будет доступна только в Индии и Китае. А вот модификация с 64 Мп модулем готовится для глобального рынка.

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Это все, что известно о Redmi K40 Ultra. Можно строить предположения, что он предложит аккумулятор емкостью не менее 4000 мАч, быструю зарядку мощностью не менее 67 Вт, до 12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью до 256 Гб.

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Источник: xiaomiui