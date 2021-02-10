Распространения защиты от Adblock на YouTube расширяются – теперь оно действует во всем мире

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НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Видеосервис YouTube развернул глобальную кампанию против использования блокировщиков рекламы. Пользователи с включенными ad blockers будут теперь видеть предупреждение о нарушении условий использования сервиса.

Как сообщает The Verge, YouTube может полностью блокировать просмотр видео с включенным блокировщиком. Для продолжения использования необходимо либо отключить его, либо приобрести подписку YouTube Premium.

YouTube считает, что реклама поддерживает авторов контента по всему миру. Однако пользователи недовольны навязчивыми и чрезмерными объявлениями на платформе.

YouTube Premium стоит $13,99 в месяц в США после подорожания в этом году – однако, в других странах цена значительно демократичнее – например, в Украине цена составляет 110 грн (3$). Однако, для многих это высокая цена за отсутствие рекламы.

Поэтому конфликт интересов YouTube и пользователей продолжается. Хотя блокировщики рекламы и нарушают условия сервиса, многие не готовы мириться с навязчивыми объявлениями. Лишь время покажет, сможет ли полностью вытеснить Adblock из своего сервиса компания.



Источник - youtube