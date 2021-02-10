Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Поиск Google теперь может помочь вам выполнить домашнее задание по математике или естественным наукам

Поиск Google теперь может помочь вам выполнить домашнее задание по математике или естественным наукам

31.10.2023 64 0

Помощь от Google

В поиске Google появились новые функции, которые помогут вам решать математические и и задачи с физики﻿. Эти функции включают возможность поиска задач по математике и физике, вводя их в поисковую строку или фотографируя их с помощью Google Lens.

 

google

 

Теперь Google делает Поиск и Объектив еще более полезными, когда речь идет о решении задач по геометрии и физике. Кроме того, вы сможете исследовать интерактивные 3D-диаграммы по биологии, химии, физике и астрономии.

 

Используйте объектив, чтобы сфотографировать его с учебника или рабочего листа с помощью объектива. Google не только решит его за вас, но и научит вас, как это сделать, с помощью пошаговых инструкций.

 

Еще одной новой функцией является возможность помощи в решении задач со словами и геометрических задач с помощью языковых моделей Google. Словесные задачи могут быть особенно сложными для учащихся, но теперь Поисковая система Google может решать их и добавлять интерактивные диаграммы и анимации в процессе разрешения.

 

google

 

Наконец, в поиске Google появились интерактивные 3D-диаграммы по биологии, химии, физике и астрономии. Эти диаграммы позволяют пользователям исследовать сложные научные концепции более интерактивным и интересным способом. К примеру, пользователи могут вращать и увеличивать 3D-диаграммы молекул, клеток и планет.

 

Эти новые функции являются значительным шагом вперед для поиска Google, поскольку они облегчают людям поиск необходимой информации о математике и науке. Кроме того, они призваны помочь учащимся получить дополнительную помощь в выполнении некоторых задач более интерактивным и интересным способом. Но не следует злоупотреблять новым функционалом.

 

Читайте также: Полноэкранные видео на YouTube получают яркие цвета благодаря режиму Ambient Mode

 

Источник: google

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 31.10.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Поиск Google теперь может помочь вам выполнить домашнее задание по математике или естественным наукам