Поиск Google теперь может помочь вам выполнить домашнее задание по математике или естественным наукам

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Помощь от Google

В поиске Google появились новые функции, которые помогут вам решать математические и и задачи с физики﻿. Эти функции включают возможность поиска задач по математике и физике, вводя их в поисковую строку или фотографируя их с помощью Google Lens.

Теперь Google делает Поиск и Объектив еще более полезными, когда речь идет о решении задач по геометрии и физике. Кроме того, вы сможете исследовать интерактивные 3D-диаграммы по биологии, химии, физике и астрономии.

Используйте объектив, чтобы сфотографировать его с учебника или рабочего листа с помощью объектива. Google не только решит его за вас, но и научит вас, как это сделать, с помощью пошаговых инструкций.

Еще одной новой функцией является возможность помощи в решении задач со словами и геометрических задач с помощью языковых моделей Google. Словесные задачи могут быть особенно сложными для учащихся, но теперь Поисковая система Google может решать их и добавлять интерактивные диаграммы и анимации в процессе разрешения.

Наконец, в поиске Google появились интерактивные 3D-диаграммы по биологии, химии, физике и астрономии. Эти диаграммы позволяют пользователям исследовать сложные научные концепции более интерактивным и интересным способом. К примеру, пользователи могут вращать и увеличивать 3D-диаграммы молекул, клеток и планет.

Эти новые функции являются значительным шагом вперед для поиска Google, поскольку они облегчают людям поиск необходимой информации о математике и науке. Кроме того, они призваны помочь учащимся получить дополнительную помощь в выполнении некоторых задач более интерактивным и интересным способом. Но не следует злоупотреблять новым функционалом.

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Источник: google