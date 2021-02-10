Полноэкранные видео на YouTube получают яркие цвета благодаря режиму Ambient Mode

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Полное погружение в контент!

Вы когда-нибудь погружались в полноэкранный просмотр видео на YouTube и чувствовали, что черные полосы отвлекают? Вы пробовали увеличивать масштаб, но теряли части сверху и снизу? Вот решение от YouTube: Ambient Mode.

Ambient Mode – это функция, которая имеет целью решить проблему с черными полосами, позволяя цветам с видео, которое вы просматриваете, разливаться и сливаться с интерфейсом YouTube. Таким образом, вместо того, чтобы видеть черные полосы или пробелы вокруг видео, вы получаете мягкое свечение цвета, которое соответствует происходящему в видео. Хотя эта функция не нова, с последним обновлением приложения YouTube она станет гораздо более распространенной.

Сначала эта крутая функция работала, когда вы смотрели видео, держа телефон вертикально. Она добавляла немного цвета в верхнюю часть экрана. Но когда вы переворачивали телефон для полноэкранного просмотра, эта функция исчезала. Но теперь этого не случится! С последним обновлением полноэкранные видео в альбомной ориентации также будут показывать эффекты Ambient Mode по бокам.

Для тех, кто знает, это похоже на функцию Ambilight в телевизорах Philips. Она излучает мягкий свет на стену вокруг телевизора, автоматически подстраиваясь под цвета и яркость экрана.

Основная идея Ambient Mode состоит в том, чтобы сделать просмотр видео более увлекательным. Вместо того чтобы отвлекаться на пустые места вокруг видео, вы получаете визуальное наслаждение, которое дополняет просматриваемый контент. Функция уже доступна для Android и iOS.

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Источник: phonearena