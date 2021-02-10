После создания чипов Google взялась за чипсы

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Google выпустила свои чипсы, упакованные в пачки в дизайне Pixel 6

Google готовится представить флагманы Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые должны стать одними из самых интересных новинок на рынке. Компания уже устроила небольшой анонс устройствам, раскрыв их дизайн и похваставшись тем, что в основе их будет лежать фирменный чип Tensor. Естественно, что до релиза компания намерена максимально привлекать внимание к новинкам. И пиарщики Google креативничают как могут.

Так, в Японии были выпущены «фирменные» чипсы Google. На самой упаковке прямо написано, что это «оригинальные ЧИПСЫ Google». Хотя, эту же надпись можно успешно прочитать как оригинальные ЧИПЫ Google». Вот такая игра слов позволила компании акцентировать внимание на одной из главных фишек Pixel 6 и Pixel 6 Pro — процессор Tensor.

Сама компания сделала заявление:

«Перед выпуском первого смартфона Google, оснащенного оригинальными чипами, мы подготовили «настоящие чипы/чипсы», которые позволят вам ощутить их привлекательность в кратчайшие сроки.»

Надо отдать должно пиарщикам компании — дизайн упаковок чипсов продуман. Они выполнены в стиле будущих Pixel 6 и Pixel 6 Pro, а на самой пачке нанесена надпись «соленый вкус Google». При этом потребителям предложили «быстро насладиться очарованием продукта». Сам продукт «сделан на 100% Google, предлагает хрустящую поверхность» и «Вам обязательно стоит насладиться изысканностью свежеприготовленного продукта».

Правда купить чипсы все желающие не смогут. Компания изготовила всего 10000 пачек и всех их раздали пользователям, которые заполнили специальную форму на сайте компании. Возможно, сама идея с чипсами получит свое продолжение, и компания провернет такой же трюк в других странах.

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Источник: WCCF Tech