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Последние подробности о Nokia 9.3 PureView

18.08.2020 199 0

Время выхода, характеристики и цена на Nokia 9.3 PureView

 

В 2020 году новая Nokia продолжает переосмыслять наследие минувших дней и выпускает доступные и среднего класса смартфоны. Но чтобы с HMD Global действительно считались как с сильным игроком, ей нужен топовый продукт, флагман. А с этим у нее не заладилось с самого начала возвращения на рынок.

 

Последние подробности о Nokia 9.3 PureView – фото 1

 

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Буксовала работа и над Nokia 9.3 PureView, которому уготована судьба стать преемником Nokia 9.1 PureView. Выход смартфона несколько раз откладывался. И вот теперь пришло сообщение, что работы над ним завершены. Сейчас компания тестирует новинку и планирует запустить ее массовое производство в сентябре или октябре нынешнего года. А сам официальный анонс флагмана состоится в четвертом квартале 2020 года.

 

По предварительной информации Nokia 9.3 PureView должны оснастить чипом Snapdragon 865, а также обещают фронтальную и основную камеры «мирового класса». Компания в очередной раз запаздывает с выпуском топового устройств и куда предпочтительнее было бы во флагмане второй половины нынешнего года предложить Snapdragon 865+.

 

Это сразу бы дало новинке важную фору над конкурентами. Безусловно, возможностей Snapdragon 865 хватит за глаза на ближайшие пару лет, но никто не отменял маркетинг и необходимость сыграть на запросах гиков, желающих получить все самое-самое в топовом устройстве.

 

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По слухам, Nokia 9.3 PureView должен предложить pOLED‑дисплей диагональю 6,29 дюйма с частотой обновления 120 Гц, 6/8 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 4500 мАч, поддержку быстрой и беспроводной зарядки. Ценник может стартовать с отметки $799.

 

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Источники: mydrivers, nokiapoweruser

 

Nokia 9.3 Pureview Nokia 7.3
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 18.08.2020

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Последние подробности о Nokia 9.3 PureView