Посмотрите, каким может быть OnePlus 9

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В сеть выложили изображение OnePlus 9

Наверное, мало кто из фанатов OnePlus ожидал, что в этом году компания будет столь плодовита и представит такое количество новинок. Было выпущено шесть смартфонов, где половина из них — это устройства среднего уровня. От планов и дальше выпускать флагманы компания не отказалась и по слухам может отметиться ранним релизом серии OnePlus 9.

Анонс новой линейки пророчат на март 2021 года, но уже сейчас в сети появилось первое изображение, на котором, якобы показан будущий OnePlus 9. Опубликовал его ресурс 91mobiles, заявивший, что эту удалось заполучить эксклюзивный CAD‑рендер будущего флагмана. Если говорить о дизайне, то его ключевыми деталями станет плоский OLED‑дисплей с круглым отверстием под фронталку в верхнем левом углу и основная камера, которая своим исполнением немного напоминает ту, что предложил OnePlus 8T.

Правда, сходство только в форме блока камер, а вот исполнение датчиков иное. Всего сенсоров три и два из них крупного размера. Тыльная крышка имеет небольшие скругления по кромкам. Источник также указывает на то, что OnePlus 9 предложит экран диагональю 6,55 дюйма и частотой обновления 120 Гц, 5-нанометровый чип Snapdragon 875, быструю 65-ваттную зарядку и фирменную оболочку OxygenOS на базе Android 11.

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К этим изображениям стоит отнестись с достаточно здоровой долей скепсиса. До анонса еще достаточно много времени и почти наверняка финальный вариант OnePlus 9 еще не утвержден. А значит, все еще может измениться, и мы ждем больше информации от других источников, чтобы делать выводы о дизайне нового флагмана.

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Источник: 91mobiles