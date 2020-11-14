Очередное обновление OxygenOS исправило множество ошибок в работе OnePlus 8T

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OnePlus пытаются решить «косяки» в работе OnePlus 8T благодаря новой версии прошивки.

В последнее время некогда любимчики гиков, компания OnePlus, совершает много неловких и разочаровывающих поступков: то ПО нового OnePlus Nord подводит и приходится выпускать обновление за обновлением, то выходят новости о том, что компания не планирует долго поддерживать свои новые бюджетники N10 и N100.

Сегодня же OnePlus выпустил новое обновление программного обеспечения для OnePlus 8T, своего флагманского устройства. Новая версия прошивки под номером OxygenOS 11.0.4.5 сегодня начинает распространяться в Индии, а в ближайшее время попадет в Европу и Северную Америку.

Компания не просто так спешит с выпуском новой версии прошивки – пользователи заметили множество ошибок в работе смартфона.

OxygenOS 11.0.4.5 для OnePlus 8T должна исправить не менее 11 различных ошибок программного обеспечения новинки. К ним относятся стабильность работы мобильной связи, чрезмерное энергопотребление системы, защита от неправильного прикосновения, плавность в играх, работа приложения «Камера», стабильность ее работы и подключение к мобильной сети. Судя по списку изменений, все это было улучшено.

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Кроме того, устранена проблема прерывания работы сети во время игры, а также проблема не включения NFC при определенных условиях. Наконец, по словам разработчиков, должно быть улучшено отображение шторки при использовании смартфона в альбомном режиме. Конечно, компания не забыла приписать привычное – общее улучшение стабильности работы системы.

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Источник: XDA



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