HMD Global назначила дату следующей презентации. Какой смартфон Nokia покажут?

544

На 22 сентября назначена премьера Nokia 7.3.

HMD Global намерена совсем скоро провести онлайн-мероприятие для прессы. Информация о предстоящем ивенте основана не на слухах, компания сама объявила о своем желании устроить 22 сентября ивент, который будет посвящен смартфонам. Какие именно продукты станут героями релиза, HMD Global предпочла промолчать. Было лишь обещано «открыть новую главу смартфонов Nokia с очень особенным гостем».

Читать также: Бюджетный Nokia 3.4 выглядит оригинально

Сложно сказать, какие именно новинки покажут, будет их несколько или ограничатся показом только одной. В качестве героя ивента называют Nokia 7.3. В пользу того, что именно эта модель грядет указывает и тот факт, что с прилавков ряда европейских магазинов исчез Nokia 7.2. Уход устройства с продажи верный признак того, что он уступает место преемнику.

По имеющейся информации Nokia 7.3 может предложить чип Snapdragon 690, дисплей диагональю 6,3 дюйма разрешением FullHD+ и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. В арсенале смартфона может быть фронталка на 24 Мп и основная камера с главным датчиком на 48 Мп или 64 Мп.

Читать также: Сравнение недорогих телевизоров 2020. Какой лучше выбрать и почему

Что касается флагмана Nokia 9.3 PureView, то его анонс стоит ждать ближе к концу года. На данном этапе эта модель даже не готова к массовому производству и в лучшем случае все работы будут завершены в этом месяце.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источники: gsmarena, androidauthority