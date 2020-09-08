Бюджетный Nokia 3.4 выглядит оригинально

В сети появился качественный рендер Nokia 3.4

Сетевые источники уверяют, что HMD Global завершила работу над несколькими новыми смартфонами. Одной из новинок будет Nokia 3.4, который должен стать одним из простых устройств в модельном ряду компании. До недавнего времени не было понимания, как будет выглядеть новинка. Теперь же благодаря Эвану Блассу мы можем оценить дизайн смартфона, а заодно и сравнить эволюцию экстерьера на фоне предшественников семейства Nokia 3.

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На этот раз компания пошла по пути установки круглого блока основной камеры, который внешне напоминает диск телефона. Датчиков изображения три и дополняет их светодиодная вспышка. По слухам, это набор сенсоров 13 Мп + 5 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины). Ниже модуля тыльной камеры имеется сканер отпечатков пальцев, а сама задняя крышка текстурированная.

По неподтвержденным сведениям, Nokia 3.4 предложит IPS-дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+, фронтальную 8-мегапиксельную камеру и процессор Snapdragon 460. Смартфону приписывают 3 Гб оперативки, флеш-накопитель вместимостью 32/64 Гб, аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч и стоковый Android 10 в рамках программы Android One. Поговаривают, что ценник на Nokia 3.4 составит $168.

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Источник: twitter