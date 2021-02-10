Потенциальные Xiaomi Mi Note 11 и Mi Note 11 Pro: назвали ключевые характеристики

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Xiaomi Mi Note 11 Pro заявка на звание одного из лучших камерофонов, а Xiaomi Mi Note 11 — баланс характеристик

Xiaomi первой среди производителей смартфонов перешагнула стомегапиксельный рубеж в камере. Пионером стал Xiaomi CC 9 Pro, который впоследствии вышел на глобальный рынок как Xiaomi Mi Note 10 Pro. С той поры прошло два года и теперь компания планирует выпустить преемника Xiaomi CC 11 Pro в паре с базовым Xiaomi CC 11.

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По слухам, новинки станут участниками масштабной презентации компании, которая состоится в августе, и они окажутся на одной сцене с Xiaomi Mi Mix 4 и Xiaomi Mi Pad 5. Их постараются облачить в тонкие и стильные корпуса, а в «прошке» вновь сделают акцент на камере.

Ожидается, что Xiaomi CC 11 предложит OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, чипсет Snapdragon 778G или Snapdragon 780G, а также многомодульную основную камеру с главным датчиком на 64-мегапикселя.

В случае с Xiaomi CC 11 Pro стоит ждать платформу Snapdragon 870 и в качестве главного в основной камере будет выступать сенсор размером 1/1,3 дюйма. К числу достоинств камеры можно будет причислить наличие телеобъектива, который предложит 5-кратный оптический зум и минимум 100-кратный гибридный.

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Планирует ли компании выпустить новинки за пределы Китая как Xiaomi Mi Note 11 и Mi Note 11 Pro, информации нет. Нам лишь остается предполагать, что, возможно, компания провернет с новинками тот же маневр, что и в случае с Xiaomi CC9, которые все же появились на глобальном рынке с другими именами.

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Источник: mydrivers