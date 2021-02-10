Видео: главный герой — автомобиль от Xiaomi

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Глава компании показал дом на колесах, напичканный техникой Xiaomi

В ходе весенней презентации, посвященной новинкам Xiaomi, глава компании Лэй Цзюнь заявил о том, что техногигант на пороге значительных изменений. Он чувствует в себе силы и задор создать собственный электромобиль. Затем на слайдах презентации показался дом на колесах, который был напичкан техникой Xiaomi.

Можно было подумать, что такой автомобиль существует лишь в воображении компании и на красивых слайдах. Но нет, прототип такого авто действительно создан и на днях глава компании на своей странице в сети Weibo выложил ролик, демонстрирующий внутреннее убранство.

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Цель стояла показать, что Xiaomi создала огромное количество умных гаджетов, которые способны упростить жизнь людей и сделать дом на колесах умным. В кадр попали холодильник, телевизор, смарт-колонка с сенсорным экраном, микроволновка, «умный» туалет, стиральная машина, кондиционер, проектор, кофе машина и другие приборы.

Среди прочего Лэй Цзюнь показал, как посредством смартфона можно управлять умным домом, например, открыть шторки, включить свет в салоне или развернуть экран для демонстрации изображения с проектора. А полный ролик вы можете посмотреть, перейдя по этой ссылке.

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Появится ли в продаже когда-то такой умный дом на колесах Xiaomi, неизвестно. Сейчас она показала «умный» обвес для авто и готова продавать его производителям автомобилей. В перспективе компания должна выпустить электрокар и произойти это должно в течение 3-х лет. Для этого ей требуется готовая платформа и на данном этапе нет точной информации, кто из автопроизводителей готов сотрудничать с Xiaomi в этом направлении.

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Источник: weibo