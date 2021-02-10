Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Потенциальный среднебюджетный топ OnePlus 12R «оброс» характеристиками

Потенциальный среднебюджетный топ OnePlus 12R «оброс» характеристиками

25.12.2023 98 0

Надеемся, в этот раз не будет мух в клее

OnePlus 12R должен выйти в США и Европе, предварительная информация оценивает его как телефон среднего класса с безумной производительностью и возможностями. Новые данные подтверждают эти предположения и раскрывают более подробные характеристики.

 

OnePlus 12R

 

Информатор Макс Джамбор опубликовал спецификацию OnePlus 12R. Они включают 6,78” LTPO-экран, процессор Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор емкостью 5500 мАч с проводной зарядкой 100 Вт. У телефона будет 50 МП основная камера, 8 МП сверхширокоугольная и 2 МП макро.

 

OnePlus 12R

 

Автор утечки добавляет несколько новых фактов к уже известным. Он утверждает, что OnePlus 12R будет иметь 8/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 128 ГБ накопитель UFS 3.1 или 256 ГБ UFS 4.0. Ожидается, что телефон будет доступен в цветах Iron Gray и Cool Blue.

 

Digital Chat Station ранее отмечал, что у устройства будут такие же показатели яркости экрана, как OnePlus 12, а также металлическая рама и стеклянная задняя часть.

 

OnePlus уже подтвердила дату запуска OnePlus 12 и OnePlus 12R – он состоится 23 января.

 

Источник: Android Authority

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 25.12.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Потенциальный среднебюджетный топ OnePlus 12R «оброс» характеристиками