Потенциальный среднебюджетный топ OnePlus 12R «оброс» характеристиками

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Надеемся, в этот раз не будет мух в клее

OnePlus 12R должен выйти в США и Европе, предварительная информация оценивает его как телефон среднего класса с безумной производительностью и возможностями. Новые данные подтверждают эти предположения и раскрывают более подробные характеристики.

Информатор Макс Джамбор опубликовал спецификацию OnePlus 12R. Они включают 6,78” LTPO-экран, процессор Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор емкостью 5500 мАч с проводной зарядкой 100 Вт. У телефона будет 50 МП основная камера, 8 МП сверхширокоугольная и 2 МП макро.

Автор утечки добавляет несколько новых фактов к уже известным. Он утверждает, что OnePlus 12R будет иметь 8/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 128 ГБ накопитель UFS 3.1 или 256 ГБ UFS 4.0. Ожидается, что телефон будет доступен в цветах Iron Gray и Cool Blue.

Digital Chat Station ранее отмечал, что у устройства будут такие же показатели яркости экрана, как OnePlus 12, а также металлическая рама и стеклянная задняя часть.

OnePlus уже подтвердила дату запуска OnePlus 12 и OnePlus 12R – он состоится 23 января.

Источник: Android Authority