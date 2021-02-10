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Возвращение Exynos неизбежно – детали о будущем Samsung S24

29.08.2023 90 0

техногикам приготовиться

Samsung работает над новым чипсетом Exynos 2400, который может быть установлен в будущие флагманы Galaxy S24 для некоторых регионов, в том числе на европейский рынок. Рассмотрим, что известно сейчас о характеристиках этого процессора.

 

Возвращение Exynos неизбежно – детали о будущем Samsung S24 – фото 1

 

По предварительным данным, Exynos 2400 будет иметь 10 ядер CPU. Составляющими будут:

 

– 1 ядро Cortex-X4 с частотой 3,1 ГГц

- 2 ядра Cortex-A720 на 2,9 ГГц

- 3 ядра Cortex-A720 на 2,6 ГГц

- 4 ядра Cortex-A520 на 1,95 ГГц

 

Возвращение Exynos неизбежно – детали о будущем Samsung S24 – фото 2

 

Интересна компоновка ядер, которую никогда не предлагали конкуренты. Однако, репутация чипов Exynos не лучшая, ведь все мы помним, как они перегревались, как были вдвое хуже конкурента от Qualcomm и еще многое другое. Так что, если Samsung решила возвращать Exynos - права на ошибку у них нет. Цена риска слишком высока, особенно на фоне успешного Samsung S23 Ultra.

 

Также стоит отметить, что графический чип Xclipse 940 в будущем SoC Exynos 2400 будет вдвое больше GPU-ядер, чем Xclips 920 у Exynos 2200, поэтому ожидаем достаточно высокий прирост в GPU. Ожидается поддержка UFS 4.0 и LPDDR5X.

 

Возвращение Exynos неизбежно – детали о будущем Samsung S24 – фото 3

 

Samsung продолжает совершенствовать собственные чипсеты Exynos, чтобы конкурировать с решениями Qualcomm. Удастся ли достичь уровня Snapdragon с Exynos 2400 – увидим уже в следующем году. А пока есть основания ожидать мощности и эффективности на уровне флагманов нового процессора Samsung.

 

Источник: ice universe

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 29.08.2023
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Возвращение Exynos неизбежно – детали о будущем Samsung S24