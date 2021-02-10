Возвращение Exynos неизбежно – детали о будущем Samsung S24

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техногикам приготовиться

Samsung работает над новым чипсетом Exynos 2400, который может быть установлен в будущие флагманы Galaxy S24 для некоторых регионов, в том числе на европейский рынок. Рассмотрим, что известно сейчас о характеристиках этого процессора.

По предварительным данным, Exynos 2400 будет иметь 10 ядер CPU. Составляющими будут:

– 1 ядро Cortex-X4 с частотой 3,1 ГГц

- 2 ядра Cortex-A720 на 2,9 ГГц

- 3 ядра Cortex-A720 на 2,6 ГГц

- 4 ядра Cortex-A520 на 1,95 ГГц

Интересна компоновка ядер, которую никогда не предлагали конкуренты. Однако, репутация чипов Exynos не лучшая, ведь все мы помним, как они перегревались, как были вдвое хуже конкурента от Qualcomm и еще многое другое. Так что, если Samsung решила возвращать Exynos - права на ошибку у них нет. Цена риска слишком высока, особенно на фоне успешного Samsung S23 Ultra.

Также стоит отметить, что графический чип Xclipse 940 в будущем SoC Exynos 2400 будет вдвое больше GPU-ядер, чем Xclips 920 у Exynos 2200, поэтому ожидаем достаточно высокий прирост в GPU. Ожидается поддержка UFS 4.0 и LPDDR5X.

Samsung продолжает совершенствовать собственные чипсеты Exynos, чтобы конкурировать с решениями Qualcomm. Удастся ли достичь уровня Snapdragon с Exynos 2400 – увидим уже в следующем году. А пока есть основания ожидать мощности и эффективности на уровне флагманов нового процессора Samsung.

Источник: ice universe