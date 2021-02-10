Появилась информация о дате презентации Xiaomi 12 Ultra

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Спойлер: не в этом месяце

Сегодня ресурс xiaomiui опубликовал информацию о том, что компания Xiaomi проводит тестирование оболочки MIUI 13 для смартфона под кодовым названием thor. По предварительной информации, за этим неймингом скрывается Xiaomi 12 Ultra. Последняя внутренняя версия прошивки — V13.0.0.3.SLACNXM.

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Стоит сказать, что это не стабильная версия оболочки, а это означает, что аппарат представят не скоро. Если ранние слухи говорили о выходе Xiaomi 12 Ultra в этом месяце, то сейчас стало ясно, что его презентация пройдет в июне или июле.

По более ранней информации, Xiaomi 12 Ultra будет построен на базе процессора Snapdragon 8 Gen1 Plus, произведенного на мощностях TSMC. Устройство также поучит изогнутый 6,73-дюймовый LTPO-экран разрешением 1440х3200 пикселей. Основная камера будет представлена тремя датчиками: главный на 50 мегапикселей и ультраширик с телевиком, разрешением по 48 Мп каждый.

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Фронталка будет одна, разрешением также 48 Мп, и, возможно, она будет размещена под поверхностью экрана. Но, наверное, самым интересным нововведением будет новый фирменный чип обработки изображений Surge C2. Он должен помочь возвести Xiaomi 12 Ultra на вершину рейтинга DxoMark.

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Источник: xiaomiui