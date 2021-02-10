Redmi Note 11T и Redmi Note 11T Pro обрастают подробностями

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С объемом памяти недостатка не будет

Xiaomi намерена в мае представить серию Redmi Note 11T. Анонсу любого смартфона в Китае предшествует процедура сертификации, эта же участь не минула и линейку Redmi Note 11T. Ранее на сайте ведомства TENAA были обнаружены ряд ключевых характеристик устройств и теперь они пополнились новыми параметрами.

По данным регулятора, Redmi Note 11T должен предложить 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Напомним, что более ранние сведения указывали на присутствие аккумулятора емкостью 5000 мАч, быстрой проводной зарядки на 67 Вт и дисплея диагональю 6,6 дюйма.

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Redmi Note 11T Pro уже в базовой версии предложит 8 Гб оперативки, и постоянной памяти будет на выбор 128/256/512 Гб. Есть вероятность, что «прошка» станет первым устройством Redmi Note с 512 Гб флеш-памяти. По слухам, Redmi Note 11T Pro предложит чипсет Dimensity 8000/8100, 144-герцовый 6,6-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, быструю зарядку на 120 Вт и батарейку емкостью 4300 мАч. Работать оба смартфона должны под управлением оболочки MIUI 13 на базе Android 12.

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Источник: gizmochina