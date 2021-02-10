Готовится к выходу Xiaomi 12 Pro Max: «прошка» в максимальном размере

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Возврат к планшетофонам, но с топовыми характеристиками

В декабре прошлого года Xiaomi одной из первых выпустила флагманы с Snapdragon 8 Gen 1. Ими стали Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, а еще к ним примкнул субфлагман Xiaomi 12X. В перспективе линейка пополнится Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro. Но и это не все устройства нового семейства. Есть вероятность, что в рамках линейки появится Xiaomi 12 Pro Max.

Похоже, что китайцы никак не могут избавиться от желания подражать Apple и даже в нейминге. Уже из имени Xiaomi 12 Pro Max понятно, что это будет версия «прошки» с большим дисплеем. Экран какой диагональю предложат в Max-версии, не сказано, но он явно будет впечатлять размерами. Ведь тот же Xiaomi 12 Pro получил немаленькую панель диагональю 6,73 дюйма и разрешением QuadHD+. Возможно, установка большого дисплея подтолкнет компанию к увеличению емкости аккумулятора. Например, до 5000 мАч против 4600 мАч у «прошки». Почти наверняка и мощность быстрой зарядки будет не менее 120 Вт.

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Какие еще коррективы внесут в увеличенную Pro-версию, не сообщается. Как и нет информации, когда стоит ждать анонс Xiaomi 12 Pro Max. С большой долей вероятности смартфон не выйдет за пределы Китая и станет эксклюзивом для местного рынка.

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Источник: notebookcheck