Появились детали о дисплее Xiaomi 12 Ultra

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Убергфлагман должен быть чуть компактнее предшественника

Наверное, уже нет того поклонника высоких технологий, кто не слышал бы о том, что 28 декабря состоится премьера Xiaomi 12 и MIUI 13. В тандеме с новым флагманом может дебютировать его уменьшенная и упрощенная версия Xiaomi 12X, а также есть вероятность выхода Xiaomi 12 Pro. А вот Xiaomi 12 Ultra должны показать весной следующего года.

Сегодня известный сетевой информатор Digital Chat Station поделился информацией о дисплее будущего флагмана. Он отмечает, что диагональ экрана составит 6,5-6,6 дюйма и разрешение 2К. Можно не сомневаться, что частота обновления будет повышенной. Компания пошла по пути уменьшения габаритов. Для сравнения Xiaomi Mi 11 Ultra предлагает 6,81-дюймовую панель.

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Ходят слухи, что Xiaomi 12 Ultra должен предложить камеру под дисплеем, быструю зарядку мощностью 120 Вт и чипсет Snapdragon 8 Gen 1. По сети блуждают слухи, указывающие на то, что флагман получит массивный блок тыльной камеры круглой формы. Обещана россыпь датчиков, среди которых может быть несколько телеобъективов или перископических сенсоров. В случае с Xiaomi 12 компания могла отказаться от второго дисплея на тыльной стороне.

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Источник: sparronews