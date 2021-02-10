Выпустили Xiaomi Mi TV Stick 4K: TV-приставка с поддержкой 4К

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Xiaomi TV Stick 4K официально представлен с поддержкой Android TV 11 и AV1

В прошлом году вышла приставка Xiaomi Mi TV Stick с поддержкой разрешения FullHD. Во времена все растущей популярности 4К и первых шагов 8К, для кого-то такое разрешение покажется низким. Компания исправляет этот недостаток выпуском Xiaomi Mi TV Stick 4K, где уже из названия понятно, что речь идет о поддержке 4К.

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В плане дизайна, то по сравнению с моделью FullHD особых изменений не произошло. Стик немного крупнее, но в целом внешний облик остался неизменным. По-прежнему есть пульт дистанционного управления Bluetooth со встроенным голосовым управлением, который, благодаря возможности подключения, позволяет управлять телевизором из любого места.

Стик вставляется в телевизор через порт HDMI и получает питание через порт microUSB. Внутри приставки установили чип Amlogic S905X4 с четырьмя ядрами Cortex-A55 и видеоускорителем Mali-G31 MP2, предложили 2 Гб оперативной памяти и 8 Гб постоянной. Работает Xiaomi Mi TV Stick 4K под управлением Android TV 11. Имеется Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц / 5 ГГц), Bluetooth 5.0, поддержка DTS HD и Dolby Atmos.

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Xiaomi Mi TV Stick 4K уже появился на официальном сайте компании, но цена не озвучена. Предположительно, цена может не измениться и составит около $55.

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Источник: xda developers