Появились подробности о Redmi K40G и Redmi K50

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Redmi K40G получит какой-то таинственный чип, а Redmi К50 — Snapdragon 895

Серия Redmi K — это такие народные флагманы, в которых немного компромиссов и они продаются по относительно доступной цене. По ряду параметров они выглядят не хуже, чем более дорогие смартфоны. В этом году компания уже выпустила Redmi K40 и Redmi K40 Pro, но в этой линейке еще остались вакантные места. И их два.

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Ожидается, что в этом году компания еще выпустит Redmi K40 Ultra, а также загадочный Redmi K40G. Информация о последнем пришла от китайского информатора Digital Chat Station. По его словам, Redmi K40G по своим характеристикам будет очень близок к базовой версии серии, но с другой аппаратной платформой. Какой чип выбран на замену Snapdragon 870, он не сообщает, но уверяет, что он «также очень сильная конкуренция». Когда стоит ждать релиз Redmi K40G не сообщается.

Тем временем Redmi K50, который дебютирует только в следующем году, начинает обрастать подробностями. Так, сообщается, что смартфон оснастят AMOLED-дисплеем Е-5 от Samsung, в который встроят сканер отпечатков пальцев. Обещают процессор Snapdragon 895 (скорее всего, это будет Pro-версия) и быструю зарядку мощностью 67 Вт. Прямо скажем, такой прогноз предсказуем и тут без открытий.

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Источники: weibo, telegram