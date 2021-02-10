Представлен POCO F3 GT: игрофон выходит на глобальную арену

576

Redmi K40 Game Edition выходит за пределы Китая как POCO F3 GT

Вчера состоялась премьера OnePlus Nord 2, а сегодня уже прилетела ответочка в виде — POCO F3 GT. Как и ожидалось, вышла «переработанная» версия Redmi K40 Game Edition, и компания даже не стала вторгаться во внешний облик смартфона.

Читать также: Сравнение MIUI и Realme UI - полный обзор ﻿

POCO F3 GT укомплектовали AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ диагональю 6,67 дюйма. Пиковая яркость составила 500 нит, частота обновления 120 Гц и частота отклика сенсора 480 Гц, а защищает экран стекло Gorilla Glass 5. В основе смартфона лежит чипсет Dimensity 1200 с 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR4x и 128/256 Гб постоянной UFS 3.1.

Работает POCO F3 GT под управлением операционной системы Android 11 с надстройкой MIUI 12.5. Емкость батарейки составила 5065 мАч и зарядить ее можно на мощности 67 Вт. Имеется боковой сканер отпечатков пальцев, выдвижные курки и система жидкостного охлаждения.

Читать также: Обновление OTA: что это такое, способы установки﻿

Автопортреты можно создавать посредством 16-мегапиксельной камеры и основная камера предлагает три датчика 64 Мп (f/1,65), 8 Мп (широкоугольный, угол обзора 120 градусов) и 2 Мп (макросъемка). Предложили ИК-порт, 3,5 мм разъем для наушников, стереодинамики JBL с Dolby Atmos, поддержку Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и GPS.

Продажи POCO F3 GT в Индии стартуют 26 июля и на выбор три модификации: 6/128 Гб — $362, 8/128 Гб — $390 и 8/256 Гб — $416. Ценник на OnePlus Nord 2 стартует с отметки 399 евро ($470), но на стороне последнего компактный размер, наэкранный сканер отпечатков пальцев и камера Sony IMX766 на 50 Мп.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿

Источник: gizmochina