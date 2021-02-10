Показали закаленное стекло для Xiaomi Mi Mix 4
Xiaomi Mi Mix 4 начали демонстрировать по частям
Внешний вид Xiaomi Mi Mix 4 все еще остается тайной за семью печатями. Пока, компании удается сохранять в секрете его внешний вид, но с учетом того, что смартфону приписывают подэкранную камеру, представить, как будет выглядеть лицевая сторона не сложно. Для тех, у кого плохо с воображением, в сеть слили закаленное стекло, которое якобы предназначено для Xiaomi Mi Mix 4.
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Нам показали стекло со слегка загнутыми боковыми кромками. Никакого отверстия под фронталку нет и рамки по периметру минимальны. Визуально все смотрится достаточно приятно.
По неподтвержденным данным, Xiaomi Mi Mix 4 оснастят 6,67-дюймовмы дисплеем от TCL Huaxing разрешением FullHD+, аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой и чипсетом Snapdragon 888+. Обещают еще поддержку беспроводной зарядки мощностью 70-80 Вт. Оперативной памяти должно быть до 12 Гб и постоянной до 256 Гб.
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Помимо камеры под дисплеем, Xiaomi Mi Mix 4 может получить звание первого смартфона компании, который «из коробки» будет поставляться с фирменной оболочкой MIUI 13. Интересно будет посмотреть, какой набор датчиков в основной камере предложит компания, но инсайдеры уже говорят о том, что по части фотовозможностей смартфон не превзойдет Xiaomi Mi 11 Ultra.
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Источник: mydrivers
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