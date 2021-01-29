Появились подробности о ZTE Axon 30 Pro

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Камеры, платформа и дисплей должны стать сильной стороной ZTE Axon 30 Pro

На прошлой неделе глава компании ZTE Ни Фей сообщил о том, что они готовят к выходу преемника Axon 20. Новинку будут именовать Axon 30, которая позаимствует главную фишку предшественника — подэкранную камеру. Компания обещает, что это будет усовершенствованное второе поколение модуля под дисплеем.

Теперь топ-менеджер компании сообщил о том, что всего новинок будет две, где помимо базовой предложат ZTE Axon 30 Pro. «Прошка» уже побывала в его руках и он смог познакомиться с ней. Естественно, что он хвалит новинку и заявляет, что Axon 30 Pro предложит «выдающуюся систему камер».

Ожидается, что Axon 30 Pro получит флагманский чип Snapdragon 888 и дисплей будет производства компании Visionox. Это будет OLED-матрица диагональю 6,9 дюйма разрешением FullHD+ или QuadHD+ с частотой обновления 120 Гц. Питать смартфон будет аккумулятор емкостью 4700 мАч и обещают поддержку быстрой зарядки. Премьеру серии Axon 30 обещают до конца февраля, но есть вероятность, что анонс перенесут на весну.

Напомним, что в прошлом году ZTE решила поднять волну хайпа и поспешила первой выпустить на рынок смартфон с подэкранной камерой Axon 20. Эксперимент оказался неудачным и признан фейлом из-за неудовлетворительного качества снимков.

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Источники: mydrivers, gizchina