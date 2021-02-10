Появились слухи о OnePlus 9R. Так хотят назвать Lite версию в линейке OnePlus 9

702

OnePlus 9 Lite может выйти как OnePlus 9R﻿ ﻿

Тренд выпускать целую линейку флагманских устройств с «Lite» и «Pro» - версиями, давно закрепился на рынке. Компания OnePlus не собирается отставать в этом и дальше, и помимо ожидаемых OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro не стоит забывать о упрощенной версии в линейке.

Читать также: Какими могут быть OnePlus Watch﻿

Раньше сообщали, что такой моделью может стать OnePlus 9 Lite или OnePlus 9E. Теперь инсайдеры сообщают, что модель может получить название OnePlus 9R. Ожидать её стоит в один период с презентацией основных флагманов, а вот по характеристикам, она будет уступать.

По слухам, в OnePlus 9R / 9E / 9 Lite нас ожидаем чип среднего уровня, предположительно Snapdragon 690. Дисплей будет 6,5-дюймовый Full HD с частотой 90Гц, камера на 64 Мп и солидный аккумулятор на 5000 мАч.

Читать также: OnePlus 9 Pro может иметь адаптивную частоту обновления экрана﻿

Возможно, кого-то смутить модель процессора в этой утечке. Напомним, что Snapdragon 690 это 5G чип среднего уровня, выпущенный прошлым летом. Он вполне может обеспечит достаточную производительность и низкую цену. Если OnePlus хотят иметь в линейке действительно недорогой телефон, они могут пойти на такой шаг. Другое дело - надо ли им это во флагманской линейке?

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: phonearena.com﻿