Появились «живые» фото Xiaomi 12

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Дизайн подтвержден и расцветки благородные

Известно, что Xiaomi 12 покажут 28 декабря. В сети уже предостаточно утечек по этой модели и другим новинкам, которым предстоит дебютировать — есть даже подробные технические характеристики. Насколько эта информация достоверна, узнаем всего через пару дней. Сегодня же предлагаем посмотреть на «живые» фотографии Xiaomi 12.

На фото демонстрируется блок основной камеры и те расцветки, которые получит новинка. Они подтверждают, что флагман выйдет в сером, белом, синем и фиолетовых цветах. Блок тыльной камеры Xiaomi 12 прямоугольной формы и предлагает три датчика изображения, один из которых больше прочих модулей. Судя по текстуре, версия в белом и сером цветах может получить «спинку» из экокожи.

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Напомним, что Xiaomi 12 должны укомплектовать 6,28-дюймовым 120-герцовым AMOLED-экраном разрешением FullHD+, чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной. Емкость аккумулятора составит 4500 мАч и предложат быструю зарядку на 67 Вт. Разрешение селфи-камеры составило 32 Мп и на тыльной стороне установили сет из трех объективов 50 Мп + 13 Мп + 32 Мп. Работать Xiaomi 12 будет под управлением MIUI 13 на базе Android 12.

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Источник: weibo