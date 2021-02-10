Дата презентации MIUI 13 официально подтверждена

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Она пройдет в один день с анонсом Xiaomi 12

До сегодняшнего дня Xiaomi лишь говорила о презентации 28 декабря исключительно через призму анонса серии Xiaomi 12. Инсайдеры же уверяли нас, что в этот же день состоится и премьера MIUI 13. И вот сегодня компания наконец-то подтвердила предстоящий анонс новой версии фирменной оболочки.

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28 декабря станет днем презентации MIUI 13. Вице-президент компании Чанг Ченг заявил, что новая прошивка принесет с собой много изменений. Конкретизировать, какие именно новшества и изменения произойдут, он не стал. Обещано лишь, что скорость работы системных приложений увеличена на 20-26% по сравнению с MIUI 12.5 Enhanced Edition и прочих программ — на 15-52%.

Со своей стороны глава компании Лэй Цзюнь на своей странице в Weibo провел опрос, предложив пользователям назвать те аспекты, которые должны быть улучшены в MIUI 13. Достаточно предсказуемо, что многие высказались в пользу «плавности, без зависаний». Этот показатель для многих оказался важнее скорости исправления багов, комфортного взаимодействия, расширения функциональности и повышенного уровня конфиденциальности и безопасности.

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По той информации, которая ранее всплывала в сети, MIUI 13 предложит настраиваемое управление уведомлениями, функцию виртуального расширения оперативной памяти, новую систему виджетов, обновленную системную анимацию и темы, интеллектуальное управление батареей и улучшенную защиту конфиденциальности.

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Источники: mydrivers, mydrivers