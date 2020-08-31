Появилось видео-распаковка еще не представленного Oppo F17 Pro

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В сети появилось видео с распаковкой Oppo F17 Pro





Oppo успешна на рынке Китая и теперь пытается стать известной вне домашнего рынка. До каких стран на глобальном рынке доберутся Oppo F17 и Oppo F17 Pro, достоверно неизвестно. Но одно точно, сохранить в секреты новинки ей не удалось. Компанию постигла та же участь, что и большинство производителей устройств — дизайн и характеристики Oppo F17 Pro слили досрочно. В сети даже появилось видео с его распаковкой.

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Внешне новинка не производит эффекта «свежего дыхания». Ключевые тенденции 2020 года тут воплощены. Здесь и вписанная в поверхность дисплея фронталка — в данном случае сдвоенная. И крупный квадратный блок основной камеры, включающий в себя четыре достаточно крупных датчика.

Источник не только показал Oppo F17 Pro, но и перечислил его характеристики. Сообщается, что смартфон обладает 6,4-дюймовым дисплеем, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, а питает его аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч. Селфи-камера удостоилась двух сенсоров 16 Мп + 2 Мп, а основная камера получила датчики 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Работает Oppo F17 Pro под управлением фирменной оболочки ColorOS 7.2 на базе Android 10.

В основе устройства ждут чип Helio P95. Оценить новинку должны около $300 и ее премьера состоится 2 сентября.

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Источник: youtube