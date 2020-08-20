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Представлен Oppo A53: первый с Snapdragon 460

20.08.2020 490 0

Батарейка, процессор, 90-Гц дисплей и Android 10 — козыри Oppo A53

 

Критерии для выбора смартфона у каждого свои. Для тех, кому важен большой дисплей, не избыточная производительность и приличное время работы, сегодня был представлен смартфон Oppo A53. А еще это первый аппарат, который получил процессор Snapdragon 460.

 

Представлен Oppo A53: первый с Snapdragon 460 – фото 1

 

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Оснащен гаджет 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+ (1600х720 пикселей) с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Гц. Как уже было сказано выше, под капотом установлен восьмиядерный чип Snapdragon 460 в паре с 4 Гб оперативной памяти. В арсенале Oppo A53 флеш-накопитель вместимостью 64 Гб, аккумуляторная батарея на 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. На практике продолжительность работы смартфона должна составить около двух-трех суток работы без подзарядки, что уже прилично по современным меркам.

 

Представлен Oppo A53: первый с Snapdragon 460 – фото 2

 

Смартфон обладает 16-мегапиксельной селфи-камерой, слотом для карт microSD до 256 Гб, портом USB Type-C, 3,5 мм разъемом для наушников, операционной системой Android 10 с фирменным интерфейсом ColorOS 7.2 и тройной тыльной камерой, где главный датчик на 16 Мп и есть парочка 2 Мп сенсоров.

 

Представлен Oppo A53: первый с Snapdragon 460 – фото 3

 

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Представлен Oppo A53: первый с Snapdragon 460 – фото 4

 

Представлен Oppo A53: первый с Snapdragon 460 – фото 5

 

Оценили Oppo A53 в $169 и первой страной, где он поступил в продажу стала Индонезия.

 

Представлен Oppo A53: первый с Snapdragon 460 – фото 6

 

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Источник: mysmartprice

Oppo A53 Oppo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.08.2020

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Представлен Oppo A53: первый с Snapdragon 460