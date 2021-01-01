Предполагаемый Redmi K40 на рендере

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Возможно, серия Redmi K40 получит необычно организованную тыльную камеру

В этом году нас ждет череда презентаций флагманов на базе Snapdragon 888, а открыл ее 28 декабря прошлого года Xiaomi Mi 11. Вопреки всем первоначальным прогнозам, Samsung не удалось (или она и не стремилась) застолбить за своей серией Galaxy S21 право быть первыми с новым флагманским чипом от Qualcomm на борту. Помимо того, что Xiaomi первой выпустила смартфон с Snapdragon 888 на борту, она же может выпустить и самый доступный аппарат с ним.

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Точнее, сделает это не она, а ее суббренд Redmi. Месяц назад глава «дочки» Лю Вейбинг четко дал понять, что они будут в авангарде тех, кто представит свой смартфон с Snapdragon 888. С большой долей вероятности речь идет о Redmi K40 или Redmi K40 Pro. Что это будет за смартфон, точной информации нет, но его дизайн нам предлагают оценить уже сейчас.

Новогодние праздники не повлияли на активность инсайдеров, которые выложили в сеть рендер будущего творения Redmi. По информации его автора, это будущий представитель серии Redmi K40. Это может быть, как базовая версия линейки, так и «прошка». Если изображение достоверное, то новинка получит многомодульную тыльную камеру с вертикально расположенными датчиками изображения. В таком исполнении модуль основной камеры выглядит оригинально.

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По слухам, Redmi K40 должен предложить IPS-дисплей, стереодинамики, батарею емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой.

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Источник: mydrivers