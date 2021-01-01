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Предполагаемый Redmi K40 на рендере

01.01.2021 505 0

Возможно, серия Redmi K40 получит необычно организованную тыльную камеру

В этом году нас ждет череда презентаций флагманов на базе Snapdragon 888, а открыл ее 28 декабря прошлого года Xiaomi Mi 11. Вопреки всем первоначальным прогнозам, Samsung не удалось (или она и не стремилась) застолбить за своей серией Galaxy S21 право быть первыми с новым флагманским чипом от Qualcomm на борту. Помимо того, что Xiaomi первой выпустила смартфон с Snapdragon 888 на борту, она же может выпустить и самый доступный аппарат с ним.

 

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Точнее, сделает это не она, а ее суббренд Redmi. Месяц назад глава «дочки» Лю Вейбинг четко дал понять, что они будут в авангарде тех, кто представит свой смартфон с Snapdragon 888. С большой долей вероятности речь идет о Redmi K40 или Redmi K40 Pro. Что это будет за смартфон, точной информации нет, но его дизайн нам предлагают оценить уже сейчас.

 

Предполагаемый Redmi K40 на рендере – фото 1

 

Новогодние праздники не повлияли на активность инсайдеров, которые выложили в сеть рендер будущего творения Redmi. По информации его автора, это будущий представитель серии Redmi K40. Это может быть, как базовая версия линейки, так и «прошка». Если изображение достоверное, то новинка получит многомодульную тыльную камеру с вертикально расположенными датчиками изображения. В таком исполнении модуль основной камеры выглядит оригинально.

 

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По слухам, Redmi K40 должен предложить IPS-дисплей, стереодинамики, батарею емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой.

 

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Источник: mydrivers

Redmi K40
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 01.01.2021

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Предполагаемый Redmi K40 на рендере