9 новинок Xiaomi в начале 2021 года, среди которых Xiaomi Mi 11 Lite

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Нынешний год Xiaomi начнет с анонса 9 смартфонов на глобальном рынке. Обещают Xiaomi Mi 11 Lite и Xiaomi Mi 11 Pro

В последнее время Xiaomi взялась за выпуск одних и тех же аппаратов под разными именами. Очередным таким «перевертышем» станет Redmi 9T, который обещает быть почти клоном Poco M3 с минимальными отличиями в камере и дизайне. По данным источников, новинка дебютирует 8 января и эта дата справедлива для рынка Вьетнама.

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Один из сетевых информаторов сообщает о том, что Redmi 9T будет отнюдь не единственным устройством, который компания представит в начале 2021 года. По его данным новинок будет девять, включая Redmi 9T, Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Lite 4G. Похоже, что речь идет именно о дебюте устройств на глобальном рынке. К сожалению, он не стал четко оговаривать период, когда стоит ждать анонс новинок и не посвятил в подробности об их характеристиках. Пожалуй, наиболее интересно, что за лайт-версию Xiaomi Mi 11 может выпустить компания.

Тем временем, есть немало тех, кто с нетерпением ждет релиз Xiaomi Mi 11 Pro, который состоится после 12 февраля. Особо нетерпеливые начинают фантазировать на тему того, как может выглядеть новинка, опираясь на те рендеры, которые ранее мелькали в сети. Они визуализировали Xiaomi Mi 11 Pro, предложив в нем прямоугольный блок основной камеры с четырьмя датчиками изображения, один из которых перископический. По слухам, дисплей у «прошки» будет идентичен тому, что предлагает Xiaomi Mi 11.

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Источники: twitter, Gizmochina, mydrivers