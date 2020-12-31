Redmi 9T: как выглядит и что отличает от Poco M3

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Redmi 9T станет клоном Poco M3 по большинству характеристик, но камера будет чуть другой

В какой-то момент Xiaomi решила, что ей нужно широкое портфолио смартфонов. И плевать, что на самом деле она взялась за жонглирование брендов, под маркой которых выходят новинки. В частности, что для Китая Redmi K30 Pro, то на глобальном рынке Poco F2 Pro. Во всем мире он известен как Xiaomi Mi 10T Lite, но в Поднебесной его предлагают, как Redmi Note 9 Pro 5G. Очередное перевоплощение — Redmi 9T.

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Никто не скрывает, что еще до анонса новинок производители рассылают их различным профильным изданиям и блогерам, которые сразу после релиза выкладывают обзоры или распаковки «с пылу с жару». Так же поступили и с Redmi 9T, но нашелся среди обзорщиков не чистый на руку, который решил досрочно словить хайп и выложил в сеть ролик с Redmi 9T в главной роли. Правда, впоследствии видео удалили и явно по настойчивой просьбе Redmi.

Но того времени, пока ролик был доступен хватило для того, чтобы информацию растиражировали и скриншоты видео разлетелись по сети. Это позволило увидеть Redmi 9T еще до анонса.

По своей сути новинка — это модифицированный вариант Poco M3. По большинству характеристик смартфоны идентичны и только камера будет отличать два аппарата. Во-первых, оформлена она в Redmi 9T иначе, она лишена глянцевой вставки на всю ширину корпуса. Это традиционный прямоугольный модуль с четырьмя датчиками изображения, тогда как у Poco M3 их три. Дополнен набор датчиков помимо 48 Мп сенсора и парочки модулей на 2 Мп, широкоугольным сенсором на 8 Мп.

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Что касается прочих характеристик Redmi 9T, то они дублируют те, что предлагает Poco M3: 6,53 дюйма разрешением FullHD+, 4/128 Гб, чип Snapdragon 662 и аккумулятор на 6000 мАч.

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Источник: androidauthority