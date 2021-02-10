Представили бюджетный Honor Play 5T Life

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Honor Play 5T Life получил Helio P35, батарейку 5000 мАч и квадрокамеру

Сегодня без какой-либо подготовительной промо-кампании Honor представила свою новинку Play 5T Life. Страница со смартфоном появилась на официальном сайте компании и его продажи в Китае стартуют 27 апреля. Ценник на него установили в $200.

Honor Play 5T Life построен на базе восьмиядерного чипа Helio P35 в тандеме с 6 Гб оперативной памяти и постоянной предложили 128 Гб с возможностью ее расширения посредством карт памяти microSD до 512 Гб. Передняя панель отдана под 6,6-дюймовый ЖК-экран разрешением HD+ (1600х720 точек) с каплей-вырезом под фронталку на 8-мегапикселей.

Сканер отпечатков пальцев отправили на боковую грань и питает Honor Play 5T Life батарейка емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой Magic UI 4.0. Основная камера обладает четырьмя модулями 13 Мп + 5 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (макродатчик) + 2 Мп (датчик глубины).

О сервисах Google Play ничего не сказано, но все указывает на то, что их тут нет и модель ориентирована исключительно на рынок Китая. Есть ощущение, что ее выпустили исключительно для того, чтобы напомнить о себе.

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Источник: gsmarena