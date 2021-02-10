Представили Huawei Nova 9 SE на базе Snapdragon 680

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В портфолио Huawei скудный выбор моделей, но кое-что все же есть и компания не перестает выпускать новинки. Ее модельный ряд пополнился смартфоном Huawei Nova 9 SE, который предлагает четверную тыльную камеру и большой дисплей.

Huawei Nova 9 SE оснастили 6,78-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц, который занял 94,85% лицевой поверхности. Разрешение составило 2388х1080 пикселей и частота отклика тача 270 Гц. В качестве аппаратной платформы установили Snapdragon 680, который обладает 8 ядрами Kryo 265, работающие на пиковой частоте 2,4 ГГц.

Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп, и тыльная камера Huawei Nova 9 SE предложит четыре датчика изображения 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Емкость аккумуляторной батареи составила 4000 мАч и есть технология быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Предложили поддержку Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 и аудиосистему Huawei Histen Audio. Работает аппарат под управлением операционной системой HarmonyOS 2.0.1.

Huawei Nova 9 SE в базовой версии с 8/128 Гб памяти оценили в $340, а за модификацию с 8/256 Гб запросили $370.

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Источник: fonearena