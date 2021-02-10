Представили Moto G20 с емкой батарейкой и квадрокамерой

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Moto G20 стал выносливым мобильником

Бренд Motorola успел «протухнуть» и сила марки уже не работает. Тем не менее, компания продолжает выпускать свои смартфоны и очередной новинкой стал Moto G20, который получил операционную систему Android 11 с оболочкой My UX и емкую батарейку.

Новинка стала усовершенствованной версией Moto G10, которая обладает пластиковым корпусом и на передней панели установили IPS-экран диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 90 Гц и разрешением HD+ (1600х720 пикселей). Построен Moto G20 на базе процессора UNISOC T700, обладающий восемью ядрами с частотой обновления 1,8 ГГц.

Смартфон обладает 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной, аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт, модулем NFC, и портом USB Type-C. Разрешение сели-камеры Moto G20 составило 13-мегапикселей и предложили четырехкомпонентную камеру 48 Мп (f/1.7) + 8 Мп (ширик, угол обзора 118 градусов) + 2 Мп (макромодуль) + 2 Мп (датчик глубины).

Габариты корпуса составили 165х75х9 мм при весе 200 грамм. Смартфон получил 3,5 мм разъем для наушников, поддержку Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, выделенная кнопка Google Assistant и водоотталкивающее покрытие IP52.

Продажи Moto G20 начнутся на этой неделе и запросили за него 150 евро.

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Источник: 91mobiles