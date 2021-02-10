Представлены Moto G10 и Moto G30 с квадрокамерами и емкими батарейками

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Moto G10 и Moto G30 стали доступными мобильниками с неплохим набором характеристик

Motorola не может похвастаться большими продажами смартфонов и изрядно подпортил репутацию бренда выход Motorola Razr. Но компания не отчаивается и планирует и дальше созидать на ниве создания мобильных смартфонов. В этом году был представлен интересный Motorola Edge S и сегодня состоялась премьера Moto G10 и Moto G30.

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Обе новинки очень схожи и компания уделила максимум внимания автономности и качественным камерам. Они получили пластиковые корпуса с водооталкивающим покрытием, обеспечивающим класс защиты IP52.

В активе Moto G30 дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением 1600х720 точек с частотой обновления 90 Гц и фронтальная камера на 13-мегапикселей. Основная камера четверная, где в качестве главного выступает датчик на 64 Мп с диафрагмой f/1.7. Дополняет его широкоугольный сенсор на 8 Мп и два модуля по 2 Мп каждый для анализа глубины и макросъемки.

Построен Moto G30 на базе чипа Snapdragon 662, который состоит из восьми процессорных ядер Kryo 260 и есть графика Adreno 610. Работает смартфон под управлением Android 11, которую дополнили несколькими фишками от Motorola. Поставляется гаджет с 4/6 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 128 Гб, модулями NFC, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, а также боковым сканером отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч и предложили поддержку быстрой зарядки на 20 Вт.

Moto G10 получил тот же дисплей, что и Moto G30, но частота обновления классическая — 60 Гц. Батарейка аналогичная, но мощность зарядки уменьшена до 10 Вт. Смартфон обладает чипом Snapdragon 460, 4 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной с возможностью ее расширения посредством карт microSD 512 Гб.

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Селфи-камера тут на 8-мегапикселей, а основная получила четыре датчика 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Есть выделенная кнопка для активации Google Assistant и дактилоскопический датчик на боковом торце. Оценили Moto G10 в 150 евро ($182), а за Moto G30 просят 180 евро ($219).

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Источник: gsmarena