Представили Moto G60 и Moto G40 Fusion с емкими аккумуляторами и 120-Гц дисплеями

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Вышли среднего класса Moto G60 и Moto G40 Fusion

Сегодня состоялась премьера Moto G60 и Moto G40 Fusion. Оба смартфона имеют целый ряд сходных черт. В частности, оба получили процессор Snapdragon 732G, дисплеи диагональю 6,8 дюйма с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор емкостью 6000 мАч. Главные же отличия кроятся в разделе камер.

Moto G60 поставляется с Android 11, предлагает 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, экран разрешением FullHD+ и селфи-камеру разрешением 32-мегапикселя с апертурой f/2.2. Есть технология быстрой зарядки TurboPower мощностью 20 Вт, порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, поддержка Bluetooth 5.0 и NFC. На тыльной стороне установили сканер отпечатков пальцев и предложили поддержку карт microSD до 1 ТБ.

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Блок основной камеры Moto G60 вмещает три датчика, где ключевой разрешением 108 Мп с апертурой f/1.7, а дополнили его шириком на 8 Мп со светосилой f/2.2 и углом обзора 118 градусов. Завершает трио сенсоров 2 Мп датчик глубины с диафрагмой f/2.4. Оценили смартфон в Индии в $241.

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Moto G40 Fusion предлагает тот же чип, экран и батарейку, что и Moto G60. В отличие от старшего собрата есть младшая модификация с 4/64 Гб памяти и разрешение фронтальной камеры составило 16-мегапикселей. В основной камере 108 Мп сенсор заменили на модуль разрешением 64 Мп. Все прочие характеристики дублируют те, что предлагает Moto G60. За версию с 4/64 Гб памяти запросили $187 и вариант с 6/128 Гб стоит $214.

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Источник: androidauthority