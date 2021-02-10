Представили Oppo Reno6 5G, Reno6 Pro 5G и Reno6 Pro+ 5G: трио субфлагманов с разными чипами и разными камерами

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Oppo частит с анонсам серии Reno, считая долгом обновлять линейку каждые полгода. Сегодня в Китае компания устроила презентацию серии Reno6, которая насчитывает три модели: Oppo Reno6 5G, Reno6 Pro 5G и Reno6 Pro+ 5G.

Пожалуй, наибольший интерес представляет Oppo Reno6 5G, ставший первым смартфоном с новым чипом Dimensity 900. На передней панели установили 90-герцовый AMOLED-дисплей диагональю 6,43 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей и здесь же встроили сканер отпечатков пальцев, а также предложили селфи-модуль на 32-мегапикселя.

В активе Oppo Reno6 5G оперативной памяти 8/12 Гб, постоянной 128/256 Гб, аккумуляторная батарея емкостью 4300 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой и фирменная оболочка ColorOS 11.3 на базе Android 11. Основная камера обладает тремя датчиками 64 Мп (OmniVision OV64B, f/1.7) + 8 Мп (ширик, Sony IMX355, f/2.2) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4). Заявлена поддержка Dolby Atmos, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.

Oppo Reno6 Pro 5G в свою очередь получил более мощный процессор Dimensity 1200, AMOLED-экран диагональю 6,55 дюйма разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 90 Гц. Оперативки LPDDR4x дали 8/12 Гб, встроенной памяти 128/256 Гб UFS 3.1. Фронталка аналогичная базовой модели серии и основная камера также получила тот же набор датчиков, который дополнили четвертым сенсором для портретной съемки на 2 Мп.

Питает Oppo Reno6 Pro 5G аккумулятор емкостью 4500 мАч, есть поддержка быстрой 65-ваттной зарядки, Dolby Atmos, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 и предложили дисплейный сканер отпечатков пальцев.

Oppo Reno6 Pro+5G — эта версия стоит особняком от прочих устройств и, прежде всего, из-за наличия чипа Qualcomm. Тут установили процессор Snapdragon 870. Еще одно отличие от «прошки» — камера, которая предлагает внушительный набор датчиков. Основной модуль на 50 Мп Sony IMX766 со светосилой f/1.8 и оптическим стабом. Дополняет его ширик на 16 Мп Sony IMX481 и макродатчик на 2 Мп. А завершает этот набор сенсоров телеобъектив на 13 Мп Samsung S5K3M5. Все прочие характеристики дублируют те, которые предлагает Oppo Rone6 Pro 5G.

Oppo Reno6 доступен в двух модификациях с 8/128 Гб и 12/256 Гб памяти по цене $438 и $501 соответственно. Oppo Reno6 Pro предлагает аналогичные по объему памяти версии, но ценники выросли до $548 и $595. Oppo Reno6 Pro+ также предлагается в модификациях 8/128 Гб и 12/256 Гб, а цены составили $626 и $705 соответственно.

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Источник: gizmochina